فيردر بريمن يطيح بدورتموند من كأس ألمانيا

ودع فريق بوروسيا دورتموند من الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على يد مضيفه فيردر بريمن إثر هزيمته أمامه (2-3) في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء.

وأحرز ثلاثية أصحاب الأرض كل من المهاجمين، دافي سيلك، وبيتينكورت ليوناردو، وميلوت راشيكا في الدقائق (16، 30، و70) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية بوروسيا دورتموند كل من المهاجمين الشابين، النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما) والأمريكي جيوفاني ريينا (17 عاما)، في الدقيقتين (67 و78) تواليا على ملعب "فيسير شتاديون" بمدينة بريمن.

المصدر: وكالات