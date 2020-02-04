تغريم مسؤولين في فيورنتينا على خلفية هدفي رونالدو

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي لكرة القدم، تغريم ثلاثة مسؤولين في فيورنتينا بداعي إهانة الحكم عقب هزيمة الفريق أمام يوفنتوس (3-0) الأحد الماضي ضمن الجولة 22 من "الكالتشيو".

وقالت لجنة الانضباط في بيان إنها عاقبت جيانكارلو أنطونيوني لاعب وسط منتخب إيطاليا السابق بغرامة قدرها 25 ألف يورو بسبب "إهانة مسيئة جدا".

كما فرضت غرامة على المدير الرياضي ​دانييلي برادي بقيمة 20 ألف يورو "بسبب التهديد والوعيد" وجيوسيبي باروني عشرة آلاف يورو "بسبب التلفظ بعبارات نابية".

وحدثت تلك الأمور في غرف الملابس بعد انتهاء المباراة التي حصل خلالها يوفنتوس على ركلتي جزاء ترجمهما هدافه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفين ليستشيط فيورنتينا غضبا.

كما أثارت ركلتا الجزاء غضب الملياردير روكو كوميسو مالك نادي فيورنتينا الذي انتقد الحكم.

كما تبادل كوميسو التصريحات النارية مع التشيكي بافل نيدفيد مدير يوفنتوس الذي قال إنه سئم من الناس الذين يبحثون عن أعذار حال الخسارة أمام فريقه.

المصدر: "رويترز"