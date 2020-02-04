رسميا.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم

تقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عن بدء استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم هذه البطولة.

وقال الاتحاد في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه ومن المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات، مدعوما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين، بعد أن شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا متزايدا من كافة أقطار العالم.

رسميًا | الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن التقدم بطلب استضافة بطولة كأس آسيا 2027 ⬇️ pic.twitter.com/us0rbblFuf — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 4, 2020

المصدر: "@saudiFF"