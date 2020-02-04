موناكو يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب أنجيه

تغلب فريق موناكو على ضيفه أنجيه (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 23 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ1".

ويدين موناكو بالفضل في انتصاره لمهاجمه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "لويس الثاني" بإمارة موناكو.

وحقق موناكو بذلك انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب للدوري متجاوزا بفارق نقطتين أنجيه ذاته، وبانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات