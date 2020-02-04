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ليفربول يبدأ مباراة "الحسم" من دون محمد صلاح

الرياضة

ليفربول يبدأ مباراة
AFP Oli SCARFF
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أعلن المدرب الألماني يورغن كلوب عن التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول، لخوض لقاء الإعادة أمام ضيفه شروزبري اليوم الثلاثاء، ضمن الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأجرى كلوب عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية مقارنة بالتي وضعها في المباراة الأولى ولكنها خلت مرة أخرى من اللاعبين الأساسيين، مثل ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، والحارس أليسون بايكر وآخرين في خطي الدفاع والوسط.

واختار المدرب الألماني التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لخوض هذه المباراة التي ستبدأ في تمام الساعة (21:45) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "آنفيلد".

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واضطر ليفربول على خوض مباراة الإعادة بعد أن فرض فريق شروزبري المغمور التعادل عليه (2-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم 26 يناير الماضي، على ملعب (مونتكومري ميداو) بمدينة شروزبري الإنجليزية.

المصدر: "@LiverpoolFC"

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