الكشف عن العقوبات المفروضة على الهلال السوداني بعد أحداث مباراة الأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات الموقعة على الهلال السوداني عقب أحداث مباراته أمام الأهلي (1-1) السبت الماضي، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف الكاف في بيان رسمي قراراته عقب أحداث المباراة والتي جاءت كالتالي:

- اعتماد نتيجة التعادل بين الفريقين (1-1).

- خوض الهلال 4 مباريات ضمن بطولات الكاف من دون جماهير.

- توقيع غرامة قدرها 100000 دولار على الهلال، منها 50000 دولار أمريكي مع وقف التنفيذ، بشرط عدم إدانة النادي وجماهيره بارتكاب واقعة مماثلة في خلال عام واحد.

- معاقبة مسؤول الهلال حسن محمد صالح بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 10000 دولار.

وكانت بعض جماهير الفريق السوداني، قد اقتحمت أرضية الملعب في الشوط الثاني للمباراة، احتجاجا على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد، ما أدى إلى توقف اللقاء لمدة 12 دقيقة، وانتهت بالتعادل (1-1) وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات