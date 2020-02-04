لاعب ريال مدريد المعار لسوسييداد يتوعد الملكي

صرح النرويجي مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لريال سوسييداد، بأن فريقه قادر على هزيمة الفريق الملكي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء عن اللاعب الشاب أوديغارد قوله: "نريد أن نفعل شيئا مميزا هذا العام... نتطلع لهذه المواجهة ضد ريال مدريد، وأعتقد أنه ستكون صعبة، لكننا قادرون على إيذاء أي فريق".

وأضاف: "لقد أثبتنا أن لدينا المستوى للتنافس مع أكبر الأندية... سأخوض هذه المباراة بشكل جيد، وحريص على الظهور بقوة".

وعن خسارة ريال سوسيداد أمام "الميرينغي" ضمن مباريات الليغا (3-1)، قال النرويجي: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وخاصة في الدقائق الأربعين الأولى، ومع ذلك سجلوا... ما علينا فعله هو اللعب بهذا المستوى في المباراة بأكملها، إذا فعلنا ذلك يمكننا الفوز".

وحول مستقبله، رد أوديغارد: "عقدي مع سوسييداد لمدة عامين، وذلك لم يتغير... أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وكل تركيزي على العمل بشكل يومي".

المصدر: وكالات