كورتيس جونز أمام فرصة لمعادلة إنجاز لويس سواريز (فيديو)

سيكون لاعب فريق ليفربول الشاب كورتيس جونز أمام فرصة تاريخية لمعادلة إنجاز نجم "الريدز" السابق الأوروغوياني لويس سواريز، في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وهز جونز شباك فريق إيفرتون بهدف وشباك شروزبري (2-2) بهدفين، وذلك في مباراتين متتاليتين، وفي حال نجح في زيارة الأخيرة مرة أخرى اليوم الثلاثاء في مباراة الإعادة شمن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد على ملعب "آنفيلد"، فسيعادل رقم لويس سواريز الذي سجل في ثلاث مباريات متتالية بقميص "الريدز" عام 2012، قبل انتقاله إلى برشلونة في عام 2014.

وكان جونز البالغ من العمر 18 عاما و361 يوما، قد أصبح أصغر لاعب يسجل في مباراتين متتاليتين بعد مواطنه رحيم سترلينغ في عام 2014.

المصدر: وكالات