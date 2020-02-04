ملاكمة تحذف قبلتها لـ"عشيقتها" في دولة مسلمة

نشرت الملاكمة الإنجليزية أبريل هانتر صورة لقبلة مع عشيقتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في جزر المالديف، الدولة المسلمة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نشرت الفتاة في البداية صورة خلال وجودها في جزر المالديف الواقعة في جنوب آسيا، ولكن بسبب مخاوف على الأقارب والأصدقاء، حذفت المنشور وأعادت تحميله بعد عودتها إلى إنجلترا.

وعلقت الملاكمة على الصورة قائلة: "لا يزال حتى الآن من غير القانوني أن يكون الشخص ذا ميول جنسية غير تقليدية في جزر المالديف والبلدان الإسلامية الأخرى. إنه جنون في الوقت الحاضر. على أي حال، هذا ما نفكر به حول هذا الموضوع".

ووفقا للقوانين المحلية، فإن عقوبة العلاقة غير التقليدية بين شخصين من نفس الجنس في جزر المالديف، هي السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات مع إمكانية جلد الشخص المذنب.

يذكر أن أبريل هانتر البالغة من العمر 24 عاما خاضت نزالين حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، وفازت في كليهما.

المصدر: وكالات