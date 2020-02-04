برشلونة يعلن تعرض ديمبيلي لانتكاسة جديدة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء تعرض جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة جديدة، دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

وقال النادي الكتالوني في بيان: "الفحوص الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن. خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد العلاج الذي سيتبعه".

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة ديمبيلي بتمزق في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن. خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد العلاج الذي سيتبعه. pic.twitter.com/CMZrOk8z4B — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 4, 2020

وتعد هذه الإصابة بمثابة انتكاسة جديدة للنجم الفرنسي، الذي لازمته لعنة الإصابات منذ انضمامه إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من سلسلة من الإصابات، وغاب على إثرها عن جل مباريات فريقه هذا الموسم، وكانت عودته إلى الملاعب متوقعة هذا الشهر بعد تعافيه من إصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين تعرض لها في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وكان ديمبيلي شارك في تدريبات برشلونة أمس الاثنين، لكنه اضطر لمغادرتها بعد شعوره بألم في ساقه اليمنى.

المصدر: الحساب الرسمي لنادي برشلونة