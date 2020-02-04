راكيتيتش يتفاوض على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

يتوقع أن يكون الموسم الحالي الأخير، للدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش مع فريقه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن راكيتيتش قد بدأ بالفعل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🚨 ÚLTIMA HORA | Informa @ManuCarreno



👉 El Atlético de Madrid ya ha iniciado los contactos para fichar a IVAN RAKITIC en junio



👉 Ya estuvo en la agenda del Atlético y es objetivo prioritario para la próxima temporada pic.twitter.com/JbCX4JHiuv — El Larguero (@ellarguero) February 3, 2020

وأشارت الإذاعة إلى أن ضم الدولي الكرواتي البالغ 31 عاما، بات من أولويات الأتلتيكو.

وكان راكيتيتش بين اللاعبين الذين خطط "البارسا" للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتنافس على ضمه كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، ولكن اللاعب لم ينتقل إلى أي واحد منهما.

وخاض راكيتيتش، الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام المقبل، 16 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم وصنع هدفين.

المصدر: matchtv.ru