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راكيتيتش يتفاوض على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

الرياضة

راكيتيتش يتفاوض على الانضمام إلى أتلتيكو مدريد
AFP FAYEZ NURELDINE
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يتوقع أن يكون الموسم الحالي الأخير، للدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش مع فريقه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن راكيتيتش قد بدأ بالفعل المفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الإذاعة إلى أن ضم الدولي الكرواتي البالغ 31 عاما، بات من أولويات الأتلتيكو.

وكان راكيتيتش بين اللاعبين الذين خطط "البارسا" للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتنافس على ضمه كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، ولكن اللاعب لم ينتقل إلى أي واحد منهما.

وخاض راكيتيتش، الذي ينتهي عقده مع برشلونة صيف العام المقبل، 16 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم وصنع هدفين.

المصدر: matchtv.ru

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