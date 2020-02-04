شاهد.. أهداف رونالدو الـ50 بقميص "البيانكونيري"

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 50 هدفا لفريقه يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، منذ انضمامه لصفوف "السيدة العجوز" في صيف عام 2018 قادما من ريال مدريد.

ونشر حساب فريق يوفنتوس على موقع "فيسبوك" جميع أهداف رونالدو الـ50 التي سجلها خلال 40 مباراة في كافة المسابقات.

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وحقق رونالدو "صاروخ ماديرا" عدة أرقام مميزة فردية وجماعية مع "السيدة العجوز"، منها تتويجه بلقب بطل الدوري في موسمه الأول بقميص "البيانكونيري"، وكأس السوبر الإيطالي.

وأصبح النجم البرتغالي، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، ثاني لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل هدفا على الأقل في 9 مباريات متتالية، بعد المهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي حقق هذا الإنجاز في ديسمبر 2005.

ويحتل الدون رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي "الكالتشيو" للموسم الحالي برصيد 19 هدفا بعد 22 جولة، بفارق 6 أهداف خلف المتصدر شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

المصدر: وكالات