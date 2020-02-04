القضاء الكوري الجنوبي يغرم شركة محلية بسبب رونالدو

قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم، بأن تدفع شركة منظمة محلية تعويضا للجمهور، بسبب عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية لفريقه يوفنتوس في سيئول الصيف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن اثنين من المشجعين المحليين رفعا دعوى قضائية ضد "ذي فيستا" (شركة محلية)، بتهمة الدعاية الكاذبة، وقضت محكمة مقاطعة إينشيون على الشركة المروجة (لمباراة يوفنتوس في كوريا) بأن تدفع لكل منهما 371 ألف وون (300 دولا تقريبا)، من دون أن تصدر أي حكم أو غرامة في حق يوفنتوس أو رونالدو.

وكشفت روبن تشانغ، المديرة التنفيذية لوكالة "فيستا"، أنها اشتكت إلى نائب رئيس يوفنتوس، اللاعب السابق التشيكي بافل ندفيد خلال المباراة لعدم إشراك رونالدو، فأجابها بالقول "آمل أيضا في أن يلعب رونالدو. ولكنه قال إنه لا يريد. أنا آسف، لا يمكنني أن أفعل أي شيء".

وأغضب يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، الجماهير الكورية الجنوبية في يوليو الماضي، بسبب عدم إشراك رونالدو في مباراة ودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "كأس العالم" في العاصمة سيئول أمام 65 ألف متفرج.

وغاب رونالدو عن اللقاء على الرغم من أنه كان وجه الحملة الترويجية التي قامت بها شركة "ذي فيستا" من أجل المباراة، ما جعل التذاكر التي تراوح سعرها بين 30 ألف وون (25 دولارا) و400 ألف (قرابة 340 دولارا)، تنفد في أقل من ثلاث دقائق.

المصدر: وكالات