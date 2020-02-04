فريق ليبرون جيمس يختار رقم جيانا براينت لمباراة كل النجوم

قرر نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، ألا تنحصر اللفتة التكريمية في مباراة كل النجوم "أول ستارز" التي تجمع نجوم دوري كرة السلة الأمريكي بالأسطورة كوبي براينت بل بابنته جيانا أيضا.

وكان جيمس من أكثر اللاعبين الذين تأثروا برحيل صديقه براينت عن 41 عاما في حادث تحطم مروحية تعرض له الأحد الماضي في لوس أنجلوس، وأدى أيضا إلى مصرع ابنته جيانا البالغة 13 عاما وسبعة أشخاص آخرين.

وتكريما لجيانا، سيرتدي فريق جيمس في مباراة "أول ستارز" الرقم 2، الذي كانت ترتديه في فريق لايدي مامبي التابع لأكاديمية "مامبا" للرياضة التي أسسها والدها الفائز بلقب الدوري الأمريكي خمس مرات بقميص ليكرز.

وسيرتدي فريق نجم ميلووكي باكس، اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في مباراة "أول ستارز"، المقررة في 16 فبراير على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، الرقم 24، الذي ارتداه براينت في الأعوام العشرة الأخيرة من مسيرته، بعد أن ارتدى في الأعوام العشرة الأولى الرقم 8.

وتحدث جيمس بتأثر كبير الجمعة الماضي، عن السعادة التي وجدها براينت منذ اعتزاله اللعب عام 2016، من خلال وظيفته الثانية والأهم كرجل عائلة وأب لأربع بنات.

وقال جيمس "شعرت بأن الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت الأسعد بالنسبة له بحسبما رأيت".

ومن المؤكد أن تبقى ذكرى براينت في الملاعب من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الأمريكي وما بعد ذلك أيضا، لكن جيمس كشف أن ليكرز يحاول إيجاد الطريقة للتعامل مع هذه الخسارة الفادحة، موضحا خلال حصة تمرينية للفريق أمس الاثنين "اليوم شكل بداية أسبوع جديد (بعد رحيل براينت). التمرين كان رائعا اليوم".

المصدر: أ ف ب