برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي الجديدة

كشف نادي برشلونة عن طبيعة المشكلة التي عانى منها جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي في التدريبات أمس الاثنين.

وجاء في بيان النادي: "خلال الحصة التدريبية صباح (أمس) الاثنين، شعر ديمبيلي بألم في ساقه اليمنى بسبب إرهاق عضلي. سيواصل نشاطه المقرر في إطار برنامج التعافي من الإصابة".

❗ خلال الحصة التدريبية صباح الاثنين، شعر ديمبيلي بألم في ساقه اليمنى بسبب إرهاق عضلي. سيواصل نشاطه المقرر في إطار برنامج التعافي من الإصابة pic.twitter.com/yMOdrojFpE — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 3, 2020

ولم يكشف النادي الكتالوني عن موعد عودة ديمبيلي للمشاركة مع الفريق مجددا.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى "البارسا" قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر بعد تعافيه من إصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين تعرض لها في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وخاض ديمبيلي 5 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسجل هدفا واحدا.

المصدر: الحساب الرسمي لبرشلونة