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برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي الجديدة

الرياضة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة ديمبيلي الجديدة
AFP
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كشف نادي برشلونة عن طبيعة المشكلة التي عانى منها جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي في التدريبات أمس الاثنين.

وجاء في بيان النادي: "خلال الحصة التدريبية صباح (أمس) الاثنين، شعر ديمبيلي بألم في ساقه اليمنى بسبب إرهاق عضلي. سيواصل نشاطه المقرر في إطار برنامج التعافي من الإصابة".

ولم يكشف النادي الكتالوني عن موعد عودة ديمبيلي للمشاركة مع الفريق مجددا.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى "البارسا" قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017، وكانت عودته متوقعة هذا الشهر بعد تعافيه من إصابة بتمزق في العضلة ذات الرأسين تعرض لها في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وخاض ديمبيلي 5 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسجل هدفا واحدا.

المصدر: الحساب الرسمي لبرشلونة

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