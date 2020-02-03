توخيل يعلق على إمكانية رحيل مبابي إلى ريال مدريد بعد الجدال بينهما

أعرب المدرب الألماني توماس توخيل عن اعتقاده بأن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، لن يغادره على خلفية غضبه من تبديله أمام مونبيلييه في الدوري الفرنسي.

وبالغ مبابي في ردة فعله الغاضبة لحظة استبداله في الشوط الثاني، ليدخل في جدال جانبي حاد مع المدرب.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision pic.twitter.com/m0WdW8kyuQ — indykaila News (@indykaila) February 1, 2020

ونقلت قناة "El Chiringuito TV" عن المدرب الألماني قوله: "لا أعتقد إن خلافي مع مبابي سيجعله مضطرا للرحيل إلى مدريد".

وأعرب توخيل عن حزنه لما حدث خلال حديثه مع الصحفيين قبل مواجهة نانت المقرر لها غدا الثلاثاء: "بالطبع أنا حزين لأننا في لحظة رائعة، وفزنا 5-0 يوم السبت الماضي، ولم تتحدث الصحافة عن المباراة، رغم أننا قدمنا مباراة رائعة، لكن لا أحد تحدث عن ذلك".

وأضاف "لا يوجد أي شيء شخصي بيني وبين مبابي، أنا أعرف جيدا أنه لا يريد الخروج من الملعب، وهذا أمر طبيعي، لكن في نفس الوقت أريد إعطاء دقائق للجالسين على مقاعد البدلاء".

المصدر: وكالات