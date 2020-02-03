صلاح يتفوق على رونالدو ويهدد صدارة ميسي في إحصاء جديد

مع توهج النجم المصري محمد صلاح وحفاظه على نسقه التصاعدي مع فريقه ليفربول، تتواصل المقارنات بينه وبين أبرز نجوم كرة القدم في العالم راهنا، على غرار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن تفوق صلاح، تجاوز حدود الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث بات "الفرعون" المصري يتفوق على نجوم كبار ينشطون في مختلف الدوريات الأوربية الكبرى.

ورصد إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن صلاح يحتل المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعب على أرض ملعب فريقه في الدوريات الخمسة الكبرى، في الفترة منذ صيف عام 2017 (تاريخ انضمام صلاح لليفربول) وحتى الآن، وذلك بعد هدفيه الأخيرين في مرمى ساوثهامبتون.

وسجل الدولي المصري 44 هدفا على ملعب "أنفيلد"، معقل فريقه ليفربول، خلال الفترة المذكورة، ليتقاسم مركز الوصافة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (44 هدفا).

ويأتي اللاعبان خلف الأرجنتيني ميسي، الذي سجل 51 هدفا في "كامب نو"، ملعب فريقه برشلونة، لكنهما يتفوقان على رونالدو صاحب الـ42 هدفا، والذي سجل قسطا مهما منها في ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما سجل القسط الآخر في ملعب "يوفنتوس"، الذي انضم إليه صيف عام 2018.

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يذكر أن صلاح، الذي توج في الموسمين الأخيرين بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل المركز الثالث قي ترتيب هدافي البريمير ليغ لهذا الموسم، برصيد 14 هدفا، خلف المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي (17 هدفا)، والوصيف سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي (16 هدفا).

المصدر: وكالات