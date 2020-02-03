إيتو: ميسي من كوكب آخر ولكنه ليس أفضل من لعبت معه

تحدث النجم السابق لنادي برشلونة ومنتخب الكاميرون صامويل إيتو، عن أفضل لاعب جاوره خلال مسيرته الاحترافية.

وقال إيتو: "لقد كنت محظوظا باللعب مع مجموعة من اللاعبين المميزين جدا، وأي لاعب أختاره من بين زملائي السابقين، فسيكون نجما أو لاعبا جيدا على الأقل".

وتابع الدولي الكاميروني السابق، الذي دافع عن ألوان برشلونة بين العامين 2004 و2009: "وإذا تحدثنا عن ليونيل ميسي (الهداف التاريخي لبرشلونة)، فهو لاعب من كوكب آخر وليس له نظير.. إنه فريد من نوعه. يقول كثيرون إنه لن يكون رائعا إذا لعب مع ناد آخر ولكن لدي رأي مختلف.. سيواصل صنع التاريخ (مع أي فريق)".

واختتم إيتو حديثة قائلا: "لكن إذا كنت سأختار (أفضل لاعب جاورته)، فلن أختار ميسي، سأفضل أندريس إنييستا (النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا).. لم أكن قادرا على التكاسل أو عدم الركض خلف الكرة عندما يمررها لي إنييستا، كل تحركاته على أرضية الملعب عبقرية".

المصدر: sports.ru