شاهد.. ردة فعل طريفة لمورينيو في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

في واحدة من اللقطات المثيرة التي اعتاد عليها جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، احتج المدرب الملقب بـ"سبيشيال وان" بطريقة كوميدية على الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي أمس.

واحتسب الحكم مايك دين، ضربة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 40، فانبرى إليها الدولي الألماني يابإلكاي جوندوجان، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف، بعدما تصدى لها ببراعة حارس مرمى توتنهام، الفرنسي هوغو لوريس.

This is bloody brilliant. Mourinho was celebrating Lloris’ penalty save on Gundogan but then when he remembered Sterling had a yellow card and Mike Dean didn’t book him for the second time for the dive, he was absolutely furious.



Vintage Jose 😂 pic.twitter.com/bcXW4ddClN — FutbolBible (@FutbolBible) February 2, 2020

ولكن قبل أن يبعد لوريس الكرة عن مرماه، احتك مع مهاجم مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، ليسقط الأخير على الأرض، ويطالب لاعبو السيتي بركلة جزاء جديدة.

Mourinho’s reaction when his assistant suddenly told him that Sterling should’ve got a second yellow card for diving 😂😂🤣 pic.twitter.com/lqHJVZGE5z — Footy Humour (@FootyHumour) February 2, 2020

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، تبين أن تدخل الحارس كان مشروعا ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء ثانية لمصلحة مانشستر سيتي.

وظهر مورينيو سعيدا لعدم احتساب ركلة جزاء ثانية ضد فريقه، ولكن مزاجه انقلب رأسا على عقب بمجرد أن أخبره مساعده بأن ستيرلينغ لديه بطاقة صفراء ولم يحصل على بطاقة ثانية من الحكم بسبب التظاهر بالسقوط والتمثيل، حيث هرول المدرب البرتغالي تجاه الحكم الرابع للاعتراض في مشهد طريف وكوميدي.

وأثارت هذه اللقطة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم تناقلها على نطاق واسع.

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدفين دون رد.

المصدر: "تويتر".