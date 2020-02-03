مدرب برشلونة يعلق على فوز فريقه الصعب على ليفانتي

علق المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتين، على فوز فريقه الصعب على ضيفه ليفانتي أمس الأحد، في ختام مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيتين بعد المباراة: "أنا راض على أشياء كثيرة ولكن ليس كلها. قدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الأول، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "في الشوط الثاني فقدنا السيطرة، ولكن على العموم الفريق عمل بشكل جيد".

وعن السماح للفريق المنافس بتهديد مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة، علق سيتين قائلا: "هذا لا يقلقني، لأن ذلك جعلنا نحاول تسجيل المزيد من الأهداف.. سنحت لنا العديد من الفرص، وكان من الممكن أن تكون النتيجة النهائية 8-2 أو 8-3".

وأشاد سيتين بلاعبه الواعد أنسو فاتي، الذي سجل هدفي فوز برشلونة، حيث قال: "تتطور لديه إمكانيات كبيرة. يفعل كل شيء بشكل جيد للغاية. اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة له بفضل هذين الهدفين".

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يذكر أن فاتي البالغ 17 عاما، دخل تاريخ "الليغا" في لقاء ليفانتي، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة في الدوري الإسباني.

المصدر: sports.ru