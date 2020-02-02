شاهد.. هدفان في دقيقتين يحسمان فوز برشلونة على ليفانتي

تغلب برشلونة على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي برشلونة نجمه الواعد أنسو فاتي في الدقيقتين 30 و32، وجاءا من تمريرتين حاسمتين من الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما سجل هدف الضيوف روبن روتشينا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فاتي أصبح أصغر لاعب (17 سنة و94 يوما) يسجل ثنائية خلال مباراة واحدة في الدوري الإسباني في القرن الـ21.

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المصدر: sportbox.ru