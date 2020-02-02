بالفيديو.. بطل العالم في الملاكمة يعتدي على امرأة في مباراة كرة السلة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للملاكم الأمريكي غيرفونتا ديفيس، بطل العالم في الوزن الخفيف، وهو يعتدي على امرأة خلال مباراة لكرة السلة الأمريكية.

وفوجئت الجماهير بالملاكم ديفيس وهو يقتحم المدرجات خلال مباراة خيرية لكرة السلة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقوم بالاعتداء على سيدة كانت جالسة في المدرجات، حيث أمسكها من عنقها وسحبها بعنف إلى خارج الملعب.

😲 Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.



No-one intervenes.... pic.twitter.com/0RDQlVbXdw — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) February 2, 2020

واعترف ديفيس، البالغ من العمر 25 عاما، بالواقعة، كاشفا هوية المرأة التي اعتدى عليها بالضرب، من خلال منشور عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، كتب فيه: "لم أعتد عليها مطلقا، إنها أم طفلي.. أعترف أنني كنت شرسا في التعامل معها، وأمرتها بترك المدرجات خلال المباراة، ولكنها في النهاية لم تصب بأي سوء".

وليست تلك بالحادثة الوحيدة التي تورط فيها ديفيس فقد اتهم سابقا بتورطه في العديد من المشاجرات، منها الاعتداء على طفل برأسه عام 2017، وتورطه في عدة شجارات في ولاية فيرجينيا الأمريكية عام 2018.

المصدر: وسائل إعلام