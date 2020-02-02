رام وساليسبيري يحرزان لقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا

حقق الأمريكي راجيف رام وشريكه البريطاني جو ساليسبيري لقب زوجي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تفوقهما على الثنائي الأسترالي ماكس بورسيل ولوك سافيل المشاركين ببطاقة دعوة.

وقدم الثنائي الأسترالي أداء متميزا خلال أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، لكن مسيرتهما توقفت أمام تفوق الثنائي المصنف 11 الذي حقق الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4، و6-2، عقب مباراة استغرقت 70 دقيقة في ملعب "رود ليفر".

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وكان رام فاز بلقب الزوجي المختلط في ملبورن بارك مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا في العام الماضي.

وكسر الزوجي المنتصر إرسال المنافسين في المجموعة الأولى قبل حسمها ثم سيطرا بصورة واضحة في المجموعة الثانية.

المصدر:"رويترز"