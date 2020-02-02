رام وساليسبيري يحرزان لقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا
حقق الأمريكي راجيف رام وشريكه البريطاني جو ساليسبيري لقب زوجي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تفوقهما على الثنائي الأسترالي ماكس بورسيل ولوك سافيل المشاركين ببطاقة دعوة.
وقدم الثنائي الأسترالي أداء متميزا خلال أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، لكن مسيرتهما توقفت أمام تفوق الثنائي المصنف 11 الذي حقق الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4، و6-2، عقب مباراة استغرقت 70 دقيقة في ملعب "رود ليفر".
First Grand Slam feels! 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020
Congratulations @RajeevRam/@joesalisbury92, our #AO2020 men's doubles champions. The 11th seeds def. Aussie wildcards Purcell/Saville 6-4 6-2.#AusOpenpic.twitter.com/DoRMfg30tf
وكان رام فاز بلقب الزوجي المختلط في ملبورن بارك مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا في العام الماضي.
وكسر الزوجي المنتصر إرسال المنافسين في المجموعة الأولى قبل حسمها ثم سيطرا بصورة واضحة في المجموعة الثانية.
المصدر:"رويترز"