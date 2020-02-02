حجم إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية

كشفت مؤسسة "ديلويت" للاستشارات المالية أن أندية الدوري الإنجليزي، أنفقت 230 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 303,7 مليون دولار، على الصفقات خلال الميركاتو الشتوي لموسم 2019-2020.

ولم تنشط الأندية الأربعة الأولى في "البريميرليغ" أثناء سوق الانتقالات إلا في اليوم الأخير، وسيطرت على مشهد الانتقالات الشتوي صفقات الإعارة القصيرة، فيما أن 25% من إجمالي قيمة الانتقالات الشتوية لهذا الموسم، تم إنفاقها في اليوم الأخير قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ويعد المبلغ الذي أنفقته الأندية الإنجليزية لموسم الانتقالات الشتوي، ثاني أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم، مقارنة مع ما تحقق منذ عامين بعد إنفاقها مبلغا قياسيا في 2018 بلغ 430 مليون جنيه إسترليني (567,8 مليون دولار).

ليصبح إجمالي الإنفاق على صفقات موسم (2019-2020)، 1,6 مليار جنيه إسترليني "الانتقالات الصيفية والشتوية"، أي ما يعادل 2,112 مليار دولار، وهذا ثاني أعلى إنفاق بعد إنفاق الأندية 1,9 مليار جنيه إسترليني لموسم (2017-2018).

English Premier League clubs spend £230m in January transfer window https://t.co/JNWLikpWF2 — IOL News (@IOL) February 1, 2020

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أما بالنسبة لحجم الإنفاق في البطولات الأوروبية الأخرى، فإن أندية الدوري الإيطالي أنفقت خلال الشهر الماضي 180 مليون جنيه إسترليني (237,6 مليون دولار)، بينما ألمانيا أنفقت 165 مليون جنيه إسترليني (217,8).

وأنفقت فرق الدوري الإسباني 110 ملايين جنيه إسترليني (145,2 مليون دولار)، بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني (132 مليون).

المصدر: وكالات