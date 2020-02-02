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محمد صلاح ينتزع مكان سواريز في "البريميرليغ"

الرياضة

محمد صلاح ينتزع مكان سواريز في
AFP GIUSEPPE CACACE- PAUL ELLIS
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أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، أمس السبت، ليصبح برصيده 14 هدفا في قائمة هدافي "البريميرليغ".

وحل صلاح في المركز الثالث بلائحة الهدافين، بالتساوي مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال، وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وداني إنجز هداف ساوثهامبتون.

علما أن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي يتصدر القائمة برصيد 17 هدفا، يليه سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بـ16هدفا.

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وبحسب شبكة "سكاوكا" للإحصائيات، فإن صلاح تفوق على الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق، وبرشلونة الحالي، في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الشبكة أن "الفرعون" سجل 70 هدفا في البريميرليغ بواقع هدفين مع تشيلسي، و68 هدفا مع ليفربول خلال 96 مباراة، بينما سجل لويس سواريز 69 هدفا مع "الريدز" في 110 مباراة.

وما زال بذلك سواريز يتقدم على صلاح بفارق هدف واحد فقط في قائمة أفضل 5 هدافي ليفربول التاريخيين.

وجاءت قائمة هدافي ليفربول كالتالي: روبي فاولر (128)، ستيفين جيرارد (120)، مايكل أوين (118)، لويس سواريز (69)، محمد صلاح (68).
المصدر: "تويتر"

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