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تغيير قوانين مباراة "كل النجوم" تكريما لأسطورة كرة السلة الراحل

الرياضة

تغيير قوانين مباراة
AFP MARK RALSTON
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أقرت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA صيغة جديدة ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ 2020 ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ للنجم ﺍﻟﺮﺍﺣل كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة الأسبوع الماضي.

 ومن المقرر أن تقام مباراة "كل النجوم" في شيكاغو يوم الـ16 من فبراير الجاري، ويعود ريع المباراة لصالح الأعمال الخيرية.

وسيكون كل ربع من المواجهة بمثابة مباراة قصيرة، على أن تكون نتيجة كل ربع من أول 3 أرباع منفصلة.

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وسيلعب الرقم 24 الذي كان يرتديه كوبي براينت بالنهاية دورا في تحديد الفائز في مباراة "كل النجوم".

وفي الربع الأخير، سيلعب بدون توقيت، وسيتحدد الفائز بالوصول إلى عدد معين من النقاط بعد جمع نتائج أول 3 أرباع وإضافة 24 نقطة.

وقالت الرابطة التي أعلنت التغييرات من أجل جعل المباراة أكثر تنافسية، إن هناك خططا أخرى لتكريم براينت خلال مباراة النجوم، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

المصدر: وكالات

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