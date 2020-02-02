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سولشاير يبرر عقم "الشياطين الحمر" بعذر غريب!

الرياضة

سولشاير يبرر عقم
AFP OLI SCARFF
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فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، بتعادله مع ولفرهامبتون بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ25 على ملعب "أولد ترافورد" السبت.

وبرر أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، نتيجة المباراة بواحد من أغرب المبررات في عالم كرة القدم ضمن تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس".

وقال المدرب النرويجي: "أعتقد أننا سيطرنا على الشوط الأول مثل الشوط الثاني، خاصة وأن استحواذنا على الكرة وصل إلى 65% في كلا الشوطين، في الشوط الثاني كانت خطورتنا كبيرة حيث سدد برونو فيرنانديز عدة كرات".

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وتابع: "أعتقد أن مسؤولي أرضية ملعب "أولد ترافورد" (معقل مانشستر يونايتد) قاموا بتحريك المرمى نصف ياردة لليمين، لأن شيئا ما تسبب في إهدار تلك الفرص من جرينوود وماتا ودالوت.. أنا متأكد أن هناك شيئا ما حدث بالأمس".

ولقي تصريح مدرب الفريق اللندني استغرابا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال التعليقات الساخرة والمضحكة على تصريحات سولشاير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 35 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط عن تشيلسي، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 35 نقطة أيضا في المركز السابع مؤقتا، في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي اليوم الأحد.

المصدر: skysports.com

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