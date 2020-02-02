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شاهد.. جماهير الوحدات الأردني تهتف ضد "صفقة القرن"

الرياضة

شاهد.. جماهير الوحدات الأردني تهتف ضد
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجماهير الوحدات وهي تشعل مدرجات صالة الأمير حمزة بهتافات مناهضة لـ"صفقة القرن" على هامش المباراة النهائية بالدوري الأردني لكرة السلة.

وأطلقت جماهير الوحدات هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومنددة بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة باسم "صفقة القرن"، وذلك أثناء مواجهة فريقهم أمام نظيره الأرثوذكسي، الأربعاء، والتي توج عقبها الوحدات بطلا للدوري للمرة الأولى في تاريخه.

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وصدحت أصوات الجماهير بعبارات مثل: "الله.. الوحدات والقدس عربية"، و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، و"القدس عربية"، وغيرها من الهتافات الوطنية، التي تؤكد تضامن الشعبين الأردني والفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

المصدر: "فيسبوك"

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