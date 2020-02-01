الأسطورة إيتو ملاحق بقضية إثبات نسب جديدة في إيطاليا

يواجه الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو هداف ناديي برشلونة وإنتر ميلان السابق مشاكل قضائية ما زالت تلاحقة، حيث صار مطاردا بقضية إثبات نسب جديدة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إيتو سيخضع للمحاكمة يوم الاثنين الثالث من فبراير الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد في قضية إثبات نسب، طالبة جامعية تبلغ 20 عاما له تدعى إيريكا، ستكون الابنة الثامنة للنجم الكاميروني في حال حكمت المحكمة لصالحها.

ولدت إريكا في 15 نوفمبر 1999 وعانت طوال حياتها من أمراض مختلفة، وكان لا بد من استئصال إحدى كليتيها وخضوعها لجراحة في العمود الفقري.

Samuel Eto’o, nueva demanda de paternidad y una reclamación por la que puede ir a la cárcel https://t.co/bNCegf4OGwpic.twitter.com/2ygkxtwu3J — GolesTV.com (@golestvcom) January 31, 2020

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ولن تكون قضية إثبات نسب إيريكا الوحيدة التي تطارد إيتو، ففي إيطاليا يواجه إمكانية صدور حكم بالسجن ضده بتهمة التهرب من دفع نفقة شهرية بقيمة 10 آلاف يورو لرعاية ابنته، بعدما صدر الحكم هذا الصيف عن محكمة إيطالية، وتصر والدة البنت على تهربه من الدفع، لتتقدم بدعوى أخرى ضده.

ويعد إيتو سفير الدوري الإسباني، اللاعب الوحيد الحاصل على 4 ألقاب للدوري الأوروبي مع ثلاث فرق مختلفة برشلونة وريال مدريد الإسبانيان وإنتر ميلان الإيطالي، وحاصل على 4 ألقاب كأفضل لاعب في إفريقيا، ومن المتوقع أن ينافس مستقبلا على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف".

المصدر: elpais.com