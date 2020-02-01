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مرتضي منصور يوجه رسالة تحذيرية لمدرب الزمالك

الرياضة

مرتضي منصور يوجه رسالة تحذيرية لمدرب الزمالك
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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حرص رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على تحذير الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق من الحديث عن مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي المقررة يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وصرح كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن مواجهة أول أغسطس، المقررة السبت، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، قائلا أنه سيخوض مباراة بطل أنغولا، من أجل التجهيز لمواجهة السوبر خاصة.

وأضاف كارتيرون أنه على الرغم من ضمان الزمالك للتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي للمسابقة، فالمباراة مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر الإفريقي والمباريات المقبلة في الدوري الممتاز وبطولة إفريقيا.

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وأكد مصدر داخل النادي"الأبيض"، أن منصور رئيس النادي أجرى اتصالا هاتفيا بالمترجم أحمد شعبان في أنغولا.

وطلب منصور من المترجم إبلاغ المدير الفني كارتيرون بعدم الحديث مرة أخرى عن مباراة السوبر أمام الترجي، خاصة وأن الزمالك ما زال على موقفه الثابت بعدم خوض المباراة نظرا لإقامتها في قطر.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنغولي اليوم السبت على ملعب 11 نوفمبر في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات من البطولة الإفريقية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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