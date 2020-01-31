تشان ينتقل إلى بوروسيا دورتموند معارا من يوفنتوس

أعلن يوفنتوس الإيطالي انتقال لاعبه إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل مقابل مليون يورو.

وأضاف يوفنتوس في بيان أن النادي الألماني ملتزم بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو، يتم دفعها في ثلاث سنوات وفقا لأداء اللاعب خلال الموسم الجاري ومشاركاته مع الفريق.

وخاض تشان مع يوفنتوس 37 مباراة في "الكالتشيو" سجل خلالها أربعة أهداف، وشارك في مناسبتين في كأس إيطاليا، وست مرات في دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن تشان هو أحد أبناء أكاديمية بايرن ميونخ، وقد سبق له اللعب في باير ليفركوزن قبل أن يرحل إلى ليفربول ومنه إلى "السيدة العجوز".

المصدر: وكالات