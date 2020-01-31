تشان ينتقل إلى بوروسيا دورتموند معارا من يوفنتوس
أعلن يوفنتوس الإيطالي انتقال لاعبه إيمري تشان إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل مقابل مليون يورو.
وأضاف يوفنتوس في بيان أن النادي الألماني ملتزم بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو، يتم دفعها في ثلاث سنوات وفقا لأداء اللاعب خلال الموسم الجاري ومشاركاته مع الفريق.
OFFICIAL | @emrecan_ joins @BlackYellow.— JuventusFC (@juventusfcen) January 31, 2020
Thanks for everything and good luck on your new adventure!
➡️ https://t.co/XvnOgYGcwgpic.twitter.com/5RZwtJWsV7
وخاض تشان مع يوفنتوس 37 مباراة في "الكالتشيو" سجل خلالها أربعة أهداف، وشارك في مناسبتين في كأس إيطاليا، وست مرات في دوري أبطال أوروبا.
👏 Herzlich willkommen beim BVB, @emrecan_!— Borussia Dortmund (@BVB) January 31, 2020
Alle Infos zum Transfer: https://t.co/RdrGe4Hfwfpic.twitter.com/LtiQczFaBZ
يذكر أن تشان هو أحد أبناء أكاديمية بايرن ميونخ، وقد سبق له اللعب في باير ليفركوزن قبل أن يرحل إلى ليفربول ومنه إلى "السيدة العجوز".
المصدر: وكالات