رونالدو أفضل لاعبي "الكالتشيو" في شهر يناير

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي "الكالتشيو" اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعبي الدوري عن شهر يناير الجاري.

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وسيتسلم رونالدو الجائزة بعد غد الأحد، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من "الكالتشيو".

وتألق رونالدو بشكل لافت في الدوري على مدار شهر يناير الجاري، بعدما شارك في 4 مباريات سجل خلالها 7 أهداف.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان الوصيف.

المصدر: وكالات