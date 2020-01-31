تيم يقصي زفيريف ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته (فيديو)
تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حارما الألماني ألكسندر زفيريف من بلوغ أول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه اليوم الجمعة في نصف النهائي.
وتمكن تيم من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 3-6 و6-4 و7-6 و7-6.
وضرب تيم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى، والذي أقصى السويسري روجر فيدرر الثالث من نصف النهائي أمس الخميس.
DREAM THIEM!@ThiemDomi | #AusOpenpic.twitter.com/nfXINyKaYx— ATP Tour (@atptour) January 31, 2020
وأصبح تيم أول نمساوي يبلغ نهائي ملبورن، محاولا إحراز أول لقب كبير بعد خسارته في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 أمام الإسباني رافائيل نادال.
Great mates. Great battle.— ATP Tour (@atptour) January 31, 2020
What a sport tennis is!@ThiemDomi | @AlexZverev | #AusOpenpic.twitter.com/TLvyay27ZS
ويقدم اللاعب البالغ 26 عاما مستويات رائعة في ملبورن، وكان قد حقق في ربع النهائي فوزه الأول في البطولات الكبرى على نادال الأول عالميا في المباريات الست التي جمعتهما فيها.
المصدر: أ ف ب