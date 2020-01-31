تيم يقصي زفيريف ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته (فيديو)

تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى أول نهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حارما الألماني ألكسندر زفيريف من بلوغ أول نهائي في البطولات الكبرى بفوزه عليه اليوم الجمعة في نصف النهائي.

وتمكن تيم من حسم المباراة لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 3-6 و6-4 و7-6 و7-6.

وضرب تيم المصنف خامسا موعدا في النهائي مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب 16 دورة كبرى، والذي أقصى السويسري روجر فيدرر الثالث من نصف النهائي أمس الخميس.

وأصبح تيم أول نمساوي يبلغ نهائي ملبورن، محاولا إحراز أول لقب كبير بعد خسارته في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 أمام الإسباني رافائيل نادال.

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ويقدم اللاعب البالغ 26 عاما مستويات رائعة في ملبورن، وكان قد حقق في ربع النهائي فوزه الأول في البطولات الكبرى على نادال الأول عالميا في المباريات الست التي جمعتهما فيها.

المصدر: أ ف ب