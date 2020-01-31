أرسنال يتعاقد مع سيدريك ظهير منتخب البرتغال
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع البرتغالي سيدريك سواريس الظهير الأيمن لنادي ساوثهامبتون، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكد الموقع الرسمي "للمدفعجية" التعاقد مع الظهير البرتغالي البالغ 28 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
He’s our Cedric! ✅— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020
Welcome to London. Welcome to Arsenal.
👋 @OficialCedricpic.twitter.com/U6SSYKDSJU
وشارك البرتغالي في 19 مباراة مع ساوثهامبتون هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدف وحيد وصناعة مثله، كما خاض أكثر من 100 مباراة منذ انتقاله لساوثهامبتون في 2015.
وتمت إعارته لعدد من الأندية في البرتغال وخاض تجربة مع إنتر ميلان الإيطالي.
ولعب سواريس 33 مباراة مع منتخب البرتغال، وشارك في كأس العالم 2018 وكان ضمن تشكيلة البرتغال التي فازت ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016.
المصدر: وكالات