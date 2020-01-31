منع الرياضيين من استخدام الأحذية الرياضية عالية التقنية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيحظر مؤقتا استخدام الأحذية الرياضية ذات التقنيات الحديثة، وسيطبق الحظر من 31 يناير وحتى نهاية أولمبياد طوكيو 2020.

وأظهرت دراسة إحصائية أن استخدام الأحذية المطورة من شركة نايك Vaporfly من قبل الرياضيين، أعطت أصحابها ميزة غير عادلة في سباقات الجري، إذ زادت سرعتهم 4% مقارنة بسرعتهم مع استخدام الأحذية الأخرى.

Nike's controversial Vaporfly shoes will not be banned. Instead, all prototype technology not currently on the market will be temporarily suspended | @BISouthAfricahttps://t.co/xNhi6sjCpApic.twitter.com/iA1XAGlRC9 — News24 (@News24) January 29, 2020

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ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما بموجب القواعد الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيطلب من مصممي الأحذية تقديم نماذج أولية لمنتجاتها المطورة المخصصة لخوض المسابقات الدولية في ألعاب القوى من أجل الحصول على موافقة الاتحاد.

يذكر أن العداء الكيني إيليود كيبتشوجي نجح باستخدام هذه الأحذية ذات التقنية المطورة في تحقيق الرقم القياسي العالمي في إنهاء "ماراثون ما دون الساعتين" بعد أن قطع مسافة 42 كيلومترا خلال ساعة واحدة و59.40 دقيقة، في فيينا، في أكتوبر العام الماضي.

لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى لم يعترف رسميا بنتائج هذا الماراثون، كونه ليس منافسة حرة ومفتوحة كما يتم خلاله الاستعانة بمحددي سرعة.

المصدر: theguardian.com