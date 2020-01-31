فشل برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية.. وهاجس المهاجم البديل مستمر

قبل ساعات معدودة على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية تتعثر جهود برشلونة بالتعاقد مع رأس حربة وذلك بعد ظهور أكثر من خيار لضم مهاجم، إلا أنه لم يجد اللاعب الذي يتماشى مع متطلباته.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت عدم إجراء أي صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد فشلها في إيجاد بديل للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل.

وبحسبما أشارت له الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت تود تكرار سيناريو كيفن برنس بواتينغ، عندما تعاقدت معه في الشتاء العام الماضي ولم يكلف خزينة النادي الكثير.

لكن هذا الأمر لم يكن ممكنا هذا العام، وكانت إدارة "البلوغرانا" برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قريبة من إتمام صفقة رودريغو مورينو من فالنسيا، قبل أن تبوء بالفشل.

وكان برشلونة يسعى لاستعارة اللاعب لنهاية الموسم، لكن إدارة النادي الإسباني أصرت على وجود بند في عقده يلزم فيه النادي الكاتالوني بضرورة شراء اللاعب مقابل 60 مليون يورو، ليقرر بطل إسبانيا الانسحاب من سوق الانتقالات الشتوية.

كما كان من المستحيل إقناع إدارة أرسنال بترك الغابوني بيير أوباميانغ في هذا الوقت الحرج من الموسم.

Transfer: Barcelona take decision on signing striker to cover for Suarez https://t.co/3lLeBbSGe4 — BataTV Africa 🌚 (@batatv_ng) January 31, 2020

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ورفض النادي الكتالوني إتمام التعاقد مع الكونغولي سيدريك باكامبو، مهاجم نادي بكين جوان الصيني، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن برشلونة حاول التعاقد مع ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسييداد، الأربعاء الماضي، وعقد مفاوضات بشأنه، لكن النادي رفض دفع مبلغ 30 مليون يورو الذي طلبه سوسييداد.

وحاول مسؤولو برشلونة اللجوء إلى دوسان تاديتش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي البالغ 31 عاما في محاولة أخيرة للتعاقد مع مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات الحالي.

ولا تزال إدارة برشلونة تؤمن بضرورة التعاقد مع مهاجم في الصيف بديلا عن سواريز الذي يبلغ 33 عاما، والتحضير لحقبة ما بعد الدولي الأوروغوياني.

المصدر: وكالات