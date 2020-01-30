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الأرجنتيني روخو يعود إلى فريقه الأم على سبيل الإعارة من "الشياطين الحمر"

الرياضة

الأرجنتيني روخو يعود إلى فريقه الأم على سبيل الإعارة من
Reuters
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عاد المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو إلى فريق بداياته ومسقط رأسه إستوديانتيس الأرجنتيني، للدفاع عن ألوانه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر إستوديانتيس الذي يرأسه حاليا نجم اليونايتد السابق خوان سيباستيان فيرون، في حسابه على "تويتر" اليوم الخميس صورة للمدافع البالغ 29 عاما من الفترة السابقة التي أمضاها مع الفريق في مستهل مشواره الاحترافي (2008-2011)، مرفقا إياها بجملة "أهلا بعودتك إلى منزلك!".

وبدأ روخو مشواره الكروي في هذا النادي حيث لعب في الفئات العمرية من 2000 حتى 2008، قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه حتى 2011، ومن ثم بدأ رحلته الأوروبية مع سبارتاك موسكو الروسي (2011-2012) وسبورتينغ البرتغالي (2012-2014)، وصولا إلى مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه أيام المدرب الهولندي لويس فان غال.

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن روخو الذي توج مع إستوديانتيس بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 2009 ودوري الذهاب في الأرجنتين عام 2010 قبل أن يرفع كأس إنجلترا وكأس الرابطة و"يوروبا ليغ" بألوان اليونايتد، وقع عقد إعارة لستة أشهر.

المصدر: أ ف ب

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