الأرجنتيني روخو يعود إلى فريقه الأم على سبيل الإعارة من "الشياطين الحمر"

عاد المدافع الدولي الأرجنتيني ماركوس روخو إلى فريق بداياته ومسقط رأسه إستوديانتيس الأرجنتيني، للدفاع عن ألوانه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر إستوديانتيس الذي يرأسه حاليا نجم اليونايتد السابق خوان سيباستيان فيرون، في حسابه على "تويتر" اليوم الخميس صورة للمدافع البالغ 29 عاما من الفترة السابقة التي أمضاها مع الفريق في مستهل مشواره الاحترافي (2008-2011)، مرفقا إياها بجملة "أهلا بعودتك إلى منزلك!".

🏟 ¡Juntos y en familia! 🙌 Este sábado a las 18.00, en la previa del partido ante Unión, presentaremos oficialmente a Marcos Rojo en el campo de juego de UNO 🇦🇹



¡Otro sueño que se cumple! 😍 #SabemosDeImposiblespic.twitter.com/UTdPlSxDoR — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

وبدأ روخو مشواره الكروي في هذا النادي حيث لعب في الفئات العمرية من 2000 حتى 2008، قبل أن تتم ترقيته إلى الفريق الأول الذي دافع عن ألوانه حتى 2011، ومن ثم بدأ رحلته الأوروبية مع سبارتاك موسكو الروسي (2011-2012) وسبورتينغ البرتغالي (2012-2014)، وصولا إلى مانشستر يونايتد الذي تعاقد معه أيام المدرب الهولندي لويس فان غال.

الجميع في #يونايتد يتمنى حظًا سعيدًا لماركوس في تحديه المقبل 🙌 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 30, 2020

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وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن روخو الذي توج مع إستوديانتيس بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 2009 ودوري الذهاب في الأرجنتين عام 2010 قبل أن يرفع كأس إنجلترا وكأس الرابطة و"يوروبا ليغ" بألوان اليونايتد، وقع عقد إعارة لستة أشهر.

المصدر: أ ف ب