جزر الموريس خسرت أول مبارياتها بأمم إفريقيا في المغرب.. فقررت الانسحاب لأسباب سياسية!

قرر منتخب جزر الموريس اليوم الخميس، الانسحاب من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل الصالات المقامة حاليا بمدينة العيون المغربية، وذلك بطلب من وزارة الرياضة بجزر الموريس.

وذكر موقع "لوديفي سبور" أن الحكومة الموريسية ضغطت بشكل كبير على منتخبها، للانسحاب من المنافسات، وذلك لأسباب سياسية صرفة، على الرغم من أن المنتخب الموريسي قد لعب مباراته الأولى في النهائيات.

وستفرض الكونفدرالية الإفريقية عقوبة على المنتخب الموريسي، بعد انسحابه من البطولة، كما سيتم حرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين، حسب القوانين المنظمة.

وكان المنتخب الموريسي قد انهزم في مباراته الأولى، أمام منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 4-2، ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم كذلك المنتخبين المغربي والليبي.

يوم الافتتاح المميز لبطولة #TotalAFCONFutsal2020 ✅



إليكم النتائج 👇 pic.twitter.com/JEIGcK1Flq — CAF - AR (@caf_online_AR) January 28, 2020

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وشارك المنتخب الموريسي في البطولة بدلا من المنتخب الجنوب إفريقي الذي أعلن بدوره مقاطعة البطولة لأسباب سياسية، ما سيعرض المنتخبين لعقوبة من "الكاف".

المصدر: hespress.com