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الزمالك يرسل قائمة السوبر الإفريقي المقررة في قطر إلى "الكاف"

الرياضة

الزمالك يرسل قائمة السوبر الإفريقي المقررة في قطر إلى
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أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري قائمة مباراة السوبر الإفريقي اليوم الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رغم رفضه خوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تلعب مباراة السوبر في 14 فبراير المقبل في قطر، وستجمع بين الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية.

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ويعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، للكشف عن موقف النادي النهائي من خوض مباراة السوبر الإفريقي من عدمه، بعدما أعلن سابقا رفضه خوض المباراة في قطر.

يذكر أن الرجاء المغربي هو حامل لقب السوبر الإفريقي بعد فوزه بنتيجة 2-1، على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بالدوحة في الـ29 من مارس الماضي.

المصدر: وكالات

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