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محمد صلاح يحسم موقفه النهائي من تمثيل المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020

الرياضة

محمد صلاح يحسم موقفه النهائي من تمثيل المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020
AFP OZAN KOSE
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استقر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على قراره النهائي بخصوص المشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد 2020 المقرر في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الصيف المقبل.

وذكرت عدة تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس، بأن صلاح كشف لعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعهما في لندن بالأيام الماضية، رغبته القوية بحمل ألوان المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو.

وكان شوقي غريب، مدرب المنتخب المصري الأولمبي صرح أمس بأنه يريد تواجد صلاح مع الفراعنة خلال الأولمبياد، لكن القرار النهائي في يد اللاعب.

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يذكر أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول ليس راغبا بمشاركة صلاح مع المنتخب المصري في الأولمبياد خوفا من إجهاده وتأخره في الانضمام لصفوف "الريدز" استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن لوائح الدورة الأولمبية تسمح لكل منتخب بأن يستعين بثلاثة لاعبين فوق عمر الـ23، على أن يقوم كل منتخب بتحديد حاجته سواء بالاستعانة بالثلاثة أو اثنين أو واحد أو عدم الاستعانة بأي لاعب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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