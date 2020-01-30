رئيس الهلال السوداني يحفز لاعبيه بمكافآت خيالية في حال إقصاء الأهلي المصري

كشفت تقرير سوداني عن وعد أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال السوداني، للاعبيه في حالة الفوز على الأهلي المصري بعد غد السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن الكاردينال فجر مفاجأة من العيار الثقيل للاعبي الهلال خلال تمرين الفريق أمس الأربعاء، وكشف عن حافز غير مسبوق على مستوى الأندية سيتم منحه للاعبين في حالة الفوز على الأهلي.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

Another exciting #TotalCAFCL matchweek! 🤩



Presenting your standings! 🔢



What is your team's position? 👀 pic.twitter.com/s5IvHtpLPI — CAF (@CAF_Online) January 27, 2020

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وتختتم السبت، مباريات دور المجموعات، وحسمت 6 فرق تأهلها لربع النهائي وما زال المقعدان الأخيران ينتظران الحسم.

وتأهلت فرق مازيمبي الكونغولي، والزمالك المصري، والوداد والرجاء المغربيان، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي رسميا، في انتظار تأهل ثنائي عربي لإكمال عقد ربع النهائي.

وتتصدر مواجهة الهلال والأهلي مباريات الجولة الختامية، فيما تحظى مباراة صن داونز والوداد بأهمية خاصة كونها تحدد متصدر المجموعة الثالثة.

المصدر: shorouknews.com