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عراك بالأيدي وصفعات خلال تدريبات بايرن ميونخ.. وليفاندوفسكي يتدخل

الرياضة

عراك بالأيدي وصفعات خلال تدريبات بايرن ميونخ.. وليفاندوفسكي يتدخل
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شهدت تمرينات بايرن ميونخ الألماني أمس الأربعاء عراكا بين نجمي الفريق البافاري ليون غوريتسكا، وجيروم بواتينغ.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن غوريتسكا تدخل بشكل عنيف ضد بواتينغ خلال التمرين، الأمر الذي أغضب الأخير، وجعله يصفع زميله.

وتدخل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بسرعة لإنهاء الشجار بين زميليه، قبل أن يضع المدرب هانز فليك حدا للموقف ويهدئ الأجواء.

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وعقب انتهاء التمرين، نشر غوريتسكا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة له تجمعه مع بواتينغ وهما مبتسمان، وأرفقها بعبارة: "أخبار عاجلة"، في إشارة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بين النجمين.

المصدر: وكالات

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