رسميا.. برشلونة يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري الإيطالي

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس، انتقال كارليس بيريز البالغ 21 عاما إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل مقابل مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر برشلونة بيانا شكر فيه بيريز وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة، كما أشار النادي الكتالوني بأن روما ملزم بدفع 11 مليون يورو لشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

LATEST NEWS | Agreement with AS Roma for the loan of Carles Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2020

وأوضح البيان أن برشلونة يحتفظ بحق الأسبقية لضم بيريز إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.

الكثير من التحديات في انتظارك يا بيريز! 👊



⬅️ https://t.co/18I0FbJkTspic.twitter.com/QzV8xTPtBM — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 30, 2020

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من جهة أخرى، نشر نادي روما تغريدة ترحيب بلاعبه الجديد، وأرفقها بعبارة:"الكثير من التحديات في انتظارك يا بيريز ".





المصدر: وكالات