 
مباشر
عاجل
موسكو: الكلمة الفصل في التسوية العادلة والدائمة في الشرق الأوسط يجب أن تكون للفلسطينين والإسرائيليين

مراهق ينشر آخر صورة لأسطورة كرة السلة قبل مقتله

الرياضة

مراهق ينشر آخر صورة لأسطورة كرة السلة قبل مقتله
Reuters KYLE GRILLOT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6bu

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وصفت بأنها آخر صورة لأسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت التقطت قبل ساعات من حادث تحطم مروحيته الذي أدى لمصرعه وابنته جيانا.

وتعود الصورة لصالح مشجع مراهق التقط "سلفي" مع براينت أثناء مغادرة الأخير رفقة ابنته لأكاديمية "مبابا" التي يملكها نجم لوس أنجلوس ليكرز.

إقرأ المزيد
زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل تكسر صمتها
زوجة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل تكسر صمتها
إقرأ المزيد
التعرف على جثة كوبي براينت بين حطام المروحية
التعرف على جثة كوبي براينت بين حطام المروحية

ولقي براينت مصرعه مع 8 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحيته الخاصة إثر اندلاع حريق فيها بعد تحطمها، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد الماضي. 

واصطدمت الطائرة بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران، وينتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

المصدر: news230.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطائرات المدنية.. تاريخ مُر من السقوط والإسقاط