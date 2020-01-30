مراهق ينشر آخر صورة لأسطورة كرة السلة قبل مقتله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة وصفت بأنها آخر صورة لأسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت التقطت قبل ساعات من حادث تحطم مروحيته الذي أدى لمصرعه وابنته جيانا.

وتعود الصورة لصالح مشجع مراهق التقط "سلفي" مع براينت أثناء مغادرة الأخير رفقة ابنته لأكاديمية "مبابا" التي يملكها نجم لوس أنجلوس ليكرز.

Fan’s selfie may be one of the last photos of Kobe Bryant https://t.co/CKbPtPaFUfpic.twitter.com/xFX4UMrNrE — News230 (@OfficialNews230) January 30, 2020

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ولقي براينت مصرعه مع 8 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحيته الخاصة إثر اندلاع حريق فيها بعد تحطمها، في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد الماضي.

واصطدمت الطائرة بتلة ترتفع حوالي 520 مترا عن الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران، وينتشر الحطام على مسافة 200 متر تقريبا.

المصدر: news230.com