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أغلى تذكرة لنزال البطل حبيب نورمحمدوف وفيرغسون

الرياضة

أغلى تذكرة لنزال البطل حبيب نورمحمدوف وفيرغسون
Reuters Per Haljestam
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أفاد موقع بيع تذاكر UFC للفنون القتالية المختلطة بأن أغلى تذكرة لنزال بطل المنظمة الروسي حبيب نورمحمدوف مع نظيره الأمريكي توني فيرغسون تصل تكلفتها إلى 11.157 ألف دولار​​​.

ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر غدا في 31 يناير، وستكون متاحة بسعر يتراوح ما بين 195 و 11 ألف و157 دولار.

وسيتمكن أعضاء "فايت كلاب ميمبرشيب" من شراء التذاكر بقيمة 92 دولارا.

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وسيتواجه نورمحمدوف وفيرغسون في 18 أبريل في مدينة نيويورك، وكان الروسي قد دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي الآخر، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة UFC 242.

والجدير بالذكر، أن نورمحمدوف يحتفظ بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغوسون فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.

المصدر: "سبوتنيك"

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