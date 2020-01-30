أغلى تذكرة لنزال البطل حبيب نورمحمدوف وفيرغسون

أفاد موقع بيع تذاكر UFC للفنون القتالية المختلطة بأن أغلى تذكرة لنزال بطل المنظمة الروسي حبيب نورمحمدوف مع نظيره الأمريكي توني فيرغسون تصل تكلفتها إلى 11.157 ألف دولار​​​.

ومن المقرر أن يبدأ بيع التذاكر غدا في 31 يناير، وستكون متاحة بسعر يتراوح ما بين 195 و 11 ألف و157 دولار.

وسيتمكن أعضاء "فايت كلاب ميمبرشيب" من شراء التذاكر بقيمة 92 دولارا.

Самый дешевый билет на бой Хабиб - Фергюсон стоит 6400 рублей. Самый дорогой - почти 700 тысяч https://t.co/rPg6rXny5C — Хабиб Нурмагомедов (@Khabib_news) January 30, 2020

إقرأ المزيد

وسيتواجه نورمحمدوف وفيرغسون في 18 أبريل في مدينة نيويورك، وكان الروسي قد دافع عن لقب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الأمريكي الآخر، داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما، يوم 7 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة UFC 242.

والجدير بالذكر، أن نورمحمدوف يحتفظ بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما فيرغوسون فحقق 25 فوزا مقابل 3 هزائم.

المصدر: "سبوتنيك"