فيروس "كورونا" يتسبب مجددا في تأجيل أحداث رياضية

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأربعاء، عن تأجيل بطولة العالم داخل القاعات المقررة في نانجينغ الصينية في مارس المقبل حتى 2021 بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال الاتحاد إن فريقه الطبي، الذي يجري اتصالات مستمرة بمنظمة الصحة العالمية، يعتقد أن انتشار الفيروس "لا يزال في مستوى يثير القلق ولا ينبغي لأحد المضي قدما بإقامة بطولة تتضمن تجمعا كبيرا من الرياضيين ويمكن تأجيلها".

وأشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى أنه فكر في نقل البطولة لبلد آخر، لكنه استبعد الفكرة في النهاية لان انتشار الفيروس خارج الصين قد يجبره على تأجيل البطولة مرة أخرى.

World Athletics to postpone World Athletics Indoor Championships Nanjing 2020 to March 2021.



📰: https://t.co/0ihe7yGj4mpic.twitter.com/IjqrCR6bSY — World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2020

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وأضاف الاتحاد أنه يعمل مع اللجنة المنظمة في نانجينغ لتحديد موعد جديد لاستضافة البطولة التي تقام كل عامين في 2021.

وألغى الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بطولته داخل القاعات التي كانت مقررة في 12 و13 فبراير في هانغتشو التي تبعد 600 كيلومتر عن ووهان مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد بوسط الصين.

المصدر: "رويترز"