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السيتي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية رغم خسارته أمام اليونايتد في ديربي مانشستر (فيديو)

الرياضة

السيتي يتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية رغم خسارته أمام اليونايتد في ديربي مانشستر (فيديو)
Reuters
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تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الصربي نيمانيا ماتيتش، نجم خط وسط اليونايتد في الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.

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ولعب "الشياطين الحمر" بعشرة لاعبين في الربع ساعة الأخيرة بعد طرد ماتيتش لتلقيه الإنذار الثاني.

ورغم الفوز، ودع اليونايتد البطولة، بعدما تجاوزه السيتي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، حيث انتهت مباراة الذهاب لصالح الفريق السماوي بنتيجة 3-1.

وسيواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة فريق أستون فيلا الذي تأهل على حساب ليستر سيتي.

المصدر: وكالات

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