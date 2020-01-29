رونالدو يحقق رقما قياسيا في "إنستغرام"

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه على حسابه في موقع "إنستغرام" إلى 200 مليون شخص.

ونشر رونالدو عبر حسابه "القياسي" فيديو يتضمن صورا توثق رحلته مع عالم الساحرة المسستديرة، وكذلك التي تجمعه بعائلته، وأرفقه بعبارة: "200 مليون يا للروعة!!! شكرا لكل شخص منكم على مشاركة هذه الرحلة معي كل يوم".

إقرأ المزيد

ويتابع نحو 82.4 مليون شخص حساب رونالدو على "تويتر"، فيما يتابع حسابه على فيسبوك أكثر من 124.4 مليون شخص.

المصدر: وكالات