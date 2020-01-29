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الوحدات يتوج بلقب الدوري الأردني لكرة السلة لأول مرة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

الوحدات يتوج بلقب الدوري الأردني لكرة السلة لأول مرة في تاريخه (فيديو)
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توج الوحدات بلقب الدوري الأردني لكرة السلة بعد فوزه اليوم الأربعاء على الأرثوذكسي 74- 68 في المباراة السادسة بينهما ضمن سلسلة مباريات النهائي.

واستطاع الوحدات حسم المباراة التي اتسمت بالندية لمصلحته، حيث تبادل الفريقان التقدم طوال فترة المباراة.

وقلب الوحدات تأخره في الشوط الأول (خلال الربعين الأولين) بفارق 4 نقاط (32- 36)، إلى فوز ثمين بفارق 6 نقاط (74- 68) مع نهاية الربع الرابع من المباراة.

وحسم الوحدات سلسلة النهائي بفوزه بأربعة انتصارات مقابل انتصارين للأرثوذكسي، ليحقق اللقب السلوي الأول في تاريخ النادي، حيث تنص تعليمات المرحلة النهائية على إقامة سبع مباريات بين الفريقين ومن يسبق الآخر بتحقيق أربعة انتصارات يتوج باللقب.

وأشعلت جماهير الوحدات الغفيرة التي ملأت مدرجات صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب الأجواء احتفالا باللقب الذي طال انتظاره.

المصدر: وكالات

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