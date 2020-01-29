أتلتيكو يخسر سلاحا هاما في ديربي مدريد أمام الريال

يغيب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن مباراة فريقه أتلتيكو ضد جاره الريال في دربي العاصمة مدريد، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية.

وأشار نادي أتلتيكو مدريد في بيان رسمي اليوم الأربعاء إلى أن "فيليكس تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليمنى خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد ليغانيس في الدوري المحلي".

[📋] تصريح طبي

لاعبنا @JoaoFelix70 يعاني من إصابة في عضلات الرجل اليمنى. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 29, 2020

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وأضاف البيان: "مع استمرار انزعاج اللاعب بعد يوم من الراحة، قرر الجهاز الطبي إجراء فحوص طبية أظهرت إصابة في ساقه. إن عودته إلى الملاعب تتعلق بمدى تجاوبه مع العلاج".

وانتقل فيليكس إلى أتلتيكو مدريد من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت 126 مليون يورو الصيف الماضي، لكنه لم يظهر علو كعبه حتى الآن في صفوف فريقه الجديد، واكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 24 مباراة في مختلف المسابقات.

وأغلب الظن بأن مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني سيبدأ المباراة ضد ريال مدريد بالمهاجمين الفارو موراتا وأنخل كوريا.

المصدر: أ ف ب